Amarcord: tredici anni fa il Brasile si aggiudicava la Coppa America in Venezuela

CARACAS – Tredici anni fa, nella splendida cornice dello stadio Pachencho Romero di Maracaibo il Brasile si aggiudicava la Coppa America battendo 3-0 in finale l’Argentina.

Prima del fischio d’inizio dell’arbitro paraguaiano Carlos Amarilla la favorita dei giornalisti e dei tifosi era l’albiceleste. I “gauchos” scendevano in campo con una sorta di “dream team” con campioni come Messi, Verón, Mascherano, Crespo e Tevez.

Portare a casa il trofeo non solo era un sogno ma un obbligo, sopratutto dopo il percorso nel torneo con 5 vittorie: 4-1 contro gli USA, 4-2 con la Colombia, 1-0 con il Paraguay, 4-0 con il Peru e 3-0 con il Messico. L’Argentina sembrava una macchina perfetta: Riquelme e Verón erano il cervello della squadra, Messi rompeva gli schemi, Crespo e Tevez erano gli uomini gol e Mascherano il playmaker. Ma in finale, la macchina é andata in tilt.

Sull’altra sponda c’era il Brasile, con un percorso altalenante: ko 2-0 all’esordio con il Messico, vittorie con Cile (3-0), Ecuador (1-0) e Cile (6-1). In semifinale la gara mozzafiato con l’Uruguay: 2-2 nei tempi regolamentari e poi vittoria 5-4 ai calci di rigore dei verdeoro.

Gli amazzonici avevano in rosa Robinho, Baptista, Vagner Love, Dani Alves, l’interista Maicon ed altri.

Messi e compagni che sognavano di portare la coppa a casa rimasero a bocca asciutta. Il binomio Messi-Riquelme faceva impazzire tutti, ma a frantumare i sogni ci pensò un Robinho in grande spolvero.

Il Tabellino

Brasile – Argentina 3 – 0

Reti: 1-0, Baptista (min 4), 2-0, Ayala autogol (min 40), 3-0, Dani Alves (min 69).

BRASILE (3): Doni; Maicon, Juan, Álex, Gilberto; Mineiro, Josué, (54, Diego), Elano (34, Dani Alves), Baptista, Robinho (90, Menegazzo) e Vágner Love (90, Diego). Allenatore: Dunga

ARGENTINA (0): Abbondanzieri; Zanetti, Ayala, Milito, Heinze; Cambiasso (59, Aimar), Mascherano, Verón (67, Lucho González), Riquelme, Messi e Tévez. Allenatore: Alfio Basile.

Arbitro: Carlos Amarilla (Paraguay). Note: Ammoniti: a Álex, Doni, Gilberto, Baptista e Josué nel Brasile e Mascherano e Tévez per Argentina.

(di Fioravante De Simone)