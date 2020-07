Los 5 adelantos en la Industria del Seguro que ni imaginabas

La industria del Seguro en nuestro país siempre se ha caracterizado por ser bastante conservadora y donde lo que prevalece en muchos casos es “si no está roto no lo rompas” o peor aún “¿por qué lo haces de esta forma? porque todos lo han hecho así”. Hasta los momentos estos axiomas han funcionado, pero estoy convencido que por muy poco tiempo. Para que lo veamos más gráficamente, la industria del seguro en muchos casos, aún se escucha en Acetato, mientras que otras ya van por Spotify®.

En el último Encuentro Internacional de Seguros llevado a cabo en Caracas en el lejano 2017, se mencionaron de manera tangencial y hasta como amenaza al sector asegurador tradicional, las famosas InsureTech. Esta palabra está conformada por la unión de dos vocablos en inglés: INSURE (Seguro) TECH (Referente a Tecnología) y su combinación define a un segmento de aseguradoras altamente tecnológicas o también llamadas “Startups[1] disruptivas[2]” que utilizan tecnología novedosa como la Blockchain[3], Big Data[4] o sistemas en la nube para crear nuevas formas de ofrecer productos y servicios, con miras a satisfacer necesidades de consumidores con comportamientos distintos a los usuales.

“Estoy convencido que las Aseguradoras seguirán siendo relevantes en el futuro, o los serán aún más de lo que son ahora, pero estas compañías deberán ser InsurTechs o proveedores que usen la tecnología como los principales motivadores para alcanzar sus propios objetivos estratégicos.” Matteo Carbone (Bain Financial Services – Especialista en Mercados de Seguro)

Las InsurTechs son empresas donde realmente sus fundadores pensaron no solo Out of the Box (fuera de la caja), sino más bien en hacer de la tecnología algo esencial para bien de la industria y en función de los consumidores.

Las InsurTechs fueron creadas y están cambiando la manera de hacer Seguros en toda la cadena de valor, desde la distribución, pasando por la suscripción o análisis de riesgo, registro de la información y hasta el proceso de siniestros. Ahora bien, desde el punto de vista de la Intermediación (Corredores de Seguro) y para ciertos seguros de carácter obligatorio, en un futuro muy próximo no se requerirá de un asesor, sin embargo, así como avanzan los tiempos y la tecnología, también se requerirán de asesores mucho más especializados y no solo simples “distribuidores o vendedores” y solo los mejores se mantendrán en el mercado.

Adelantos…

1.- Inteligencia Artificial (AI[5]): Grandes empresas tales como Google®, Facebook®, Amazon® y Apple® entre muchas otras han hecho grandes avances en este sentido. La Inteligencia Artificial (AI) es: “la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje (la adquisición de información y reglas para el uso de la información), el razonamiento (usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) y la autocorrección. Las aplicaciones particulares de la AI incluyen sistemas expertos, reconocimiento de voz y visión artificial.”[6] En este sentido los avances apuntan hacia una mejora sustancial en la Atención al Cliente a través de los llamados ChatBots[7], por ejemplo, que son computadoras capaces de ofrecer una experiencia comunicacional muy similar a la de una respuesta humana. Los invito a que los busques y vean de lo que son capaces de hacer. Otras de las aplicaciones de la AI en la industria del seguro son los procesos de reconocimiento facial usados en los pagos de reclamos de salud y vida.

2.- Empresas 100% digitales: El uso de la “tinta y el papel” en el sector seguro me atrevería a decir que es uno de los más altos. Leyes obsoletas y sistemas poco adaptados a la realidad hacen que se deba imprimir casi todo. Sacos enormes de documentos se distribuyen por vehículos y aviones en todo el país, llevan facturas, informes de peritaje, fotos, formatos, solicitudes, manuales, registros, documentos de empresas, pólizas, condicionados y un sinfín más. Todos éstos, llegará el día en que no se deban imprimir, es más, que deba ser multada su impresión; En su lugar ya se están viendo mejores sistemas y aplicaciones móviles para recabar información de forma digital, firmas electrónicas y almacenamiento en la nube, entre otros. Esto hará que la industria además de reducir costos trabaje más eficientemente en función de proveedores, socios y lo más importante, sus asegurados.

3.- Telemetría: Es el proceso de medición a distancia de acciones. En el caso de los seguros de Vehículos, por ejemplo, las innovaciones han sido extraordinarias. Empresas en Europa y mayormente Italia como pionera en el uso de la telemetría, ofrecen seguros a muy bajo costo previa instalación de una App en tu teléfono móvil por una semana. Esta App analiza y almacena data relativa a la forma de conducción, velocidad, horas y lugares frecuentados, infracciones, a fin de analizar el grado de riesgo de cada conductor y en base a dicho índice, estimar el costo del seguro. Los ahorros para buenos conductores han sido de más del 70% de una póliza normal, además de la motivación que representa el conducir bien para pagar menos. Adicionalmente al análisis de riesgo que brinda la telemetría, la App ofrece mecanismos para evitar que envíes SMS estando al volante, así como sistemas de detección de colisiones, averías en tu vehículo y emergencias. Esta tecnología es llamada el Internet de las Cosas y por sus siglas en ingles IoT (Internet of Things). Hablando en palabras más sencillas es cualquier cosa de uso común que contenga un chip o algún dispositivo con posibilidad de conexión a internet y capaz de arrojar información valiosa, por ejemplo: refrigeradores, lavadoras, secadoras, enfriadores, autos, casas, aparatos biomédicos, en fin…

4.- Inspecciones no presenciales: En la industria del seguro se deben verificar físicamente muchos de los activos que se aseguran, vehículos, fábricas, oficinas, sembradíos y muchos otros, pero más aún, en el caso de catástrofes naturales tales como terremotos y huracanes, se deben hacer inspecciones de daños. En esos momentos donde el acceso a esos lugares se hace imposible por tierra y muy costoso y riesgoso el traslado de personal especializado, surgen el uso de drones. Son artefactos controlados de manera remota que se mueven por aire y tierra. Disponen de cámaras y micrófonos de alta definición, capaces de registrar y transmitir en tiempo real y con gran detalle una situación sin la presencia de personas. Adicionalmente se ven otras aplicaciones en el uso de Drones, por ejemplo, en el envío de material médico de Emergencia a un lugar remoto o incluso el envío de un desfibrilador en casos de emergencias cardíacas.

5.- Basados en la Nube: Un sistema basado en la nube le brinda la flexibilidad y la portabilidad deseada de cualquier negocio sin necesidad de estar conectado a un servidor central en una sede. Una aseguradora con un sistema en la nube permite tener Front y Back conectados en un mismo lugar. Además, brinda a sus intermediarios (Corredores o Agentes de Seguro) la información oportuna y necesaria para atender los requerimientos de sus asegurados y dedicarse más a vender productos. Los agentes dispondrán de cotizadores, formatos digitales y presentaciones con tan solo una conexión a internet. En casos extremos en donde los empleados de una empresa no puedan movilizarse a ésta, con sistemas en la nube podrán hacer su trabajo desde su domicilio con tan solo una conexión a Internet.

Las InsurTechs están ganando terreno y se estima que en los próximos 2 años su tasa anual compuesta de crecimiento sea superior al 10,40%. Las Aseguradoras tradicionales deberán aprovechar su gran portafolio actual de clientes y sus prestigiosas marcas a fin de incorporar tecnologías y adaptarse a un gran segmento de mercado ya existente y ávido de nuevas y poco usuales forma de hacer las cosas.

Y como decía Albert Einstein “La creatividad es inteligencia divirtiéndose” …entonces a divertirse y mucho.

Por: Enzo D’Angelo®, Corredor de Seguros y Fundador de enzodangelo.com

[1] Una Startup es una empresa que se encuentra en la primera etapa de sus operaciones.

[2] Que produce una interrupción súbita de algo.

[3] En este link podrás leer lo que es Blockchain https://www.xataka.com/especiales/que-es-blockchain-la-explicacion-definitiva-para-la-tecnologia-mas-de-moda

[4] Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que inundan los negocios cada día. Pero no es la cantidad de datos lo que es importante. Lo que importa con el Big Data es lo que las organizaciones hacen con los datos. Big Data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos. https://www.powerdata.es/big-data

[5] Por sus siglas en Inglés Artificial Intelligence = Inteligencia Artificial

[6] Fuente: https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Inteligencia-artificial-o-AI

[7] En el siguiente link una descripción sencilla de los ChatBots https://www.40defiebre.com/que-es/chatbot/