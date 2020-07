Calcio: nove squalificati in serie A, tre del Sassuolo

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – I giocatori del Sassuolo Domenico Berardi, Mehdi Bourabia e Francesco Magnanelli sono tra i nove calciatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri di ieri e dell’altro ieri della 34/a giornata di serie A. Con loro sono stati fermati, sempre per un turno, Bernardeschi della Juventus, Darmian e Grassi del Parma, Di Lorenzo del Napoli, Ionita del Cagliari e Okaka dell’Udinese. Una giornata di squalifica è stata poi inflitta al tecnico del Verona, Ivan Juric, oltre ad un’ammenda di 15mila euro, espulso ieri sera all’Olimpico “per avere, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose nonché esclamato frasi offensive nei confronti della terna arbitrale”. (ANSA).