(ANSA) – NEW DELHI, 16 LUG – Due persone hanno perso la vita seppellite dal crollo di un vecchio palazzo a Mumbai, causato dalle forti piogge che, da tre giorni, si stanno abbattendo sulla capitale finanziaria indiana senza lasciare tregua. Quindici persone sono state tratte in salvo: rappresentanti del dipartimento locale affermano che la costruzione era pericolante e che era stata evacuata da settimane, ma i residenti delle costruzioni vicine temono che ci potranno essere altre vittime. Secondo il quotidiano Mumbai Mirror, questo è il terzo crollo verificatosi a Mumbai nel giro delle ultime 24 ore: questa mattina un palazzo di cinque piani si è afflosciato su se stesso, in un quartiere diverso, senza tuttavia causare vittime; ieri una porzione di un condominio è crollata, lasciando feriti lcuni residenti. (ANSA).