(ANSA) – GENOVA, 16 LUG – E’ caos totale nel nodo autostradale genovese tra cantieri, incidenti, e controlli Covid in porto. La situazione più critica è in A7 dove ci sono 11 chilometri di coda tra Busalla e Genova Sampierdarena per le vetture incolonnate in attesa di imbarcarsi per il Marocco. In A12 ci sono otto chilometri di coda tra Rapallo e Nervi in direzione Genova e sette km tra Nervi e Recco in direzione opposta per un incidente dove c’è uno scambio di carreggiata: una macchina e un tir si sono scontrate lateralmente. Nessun ferito grave ma il tratto è bloccato. Infine in A26 coda di sette chilometri tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. (ANSA).