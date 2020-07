F1: Ungheria; Vettel, sul mio futuro tutte opzioni aperte

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – “Tutte le opzioni sono ancora aperte: fermarmi, ritiro o trovare un’altra squadra. Ma non sento pressione per prendere una decisione rapidamente”. Così il pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, nella conferenza stampa in vista del Gp d’Ungheria. “Parlano tutti della Racing Point, hanno impressionato le prestazioni, ma sul mio futuro nessuna notizia – ha aggiunto il tedesco -. Dopo l’ Austria, quando ne abbiamo parlato, non è cambiato tanto. Non ci sono notizie. Ho parlato anche con Renault ma non c’è nulla. Solo parole in libertà”. “La chiusura della Red Bull? Non mi sorprende perché lì ci sono due piloti sotto contratto, io ho detto solo la mia opinione. Ma ripeto, dipende da cosa vorrò fare io”, ha detto ancora Vettel, che giorni fa aveva definito di sui gradimento un eventuale ritorno in Red Bull, tesi subito stoppata dal team anglo-austriaco. (ANSA).