Calcio: U.21; a settembre si riparte,amichevole con Slovenia

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Quasi 10 mesi dopo l’ultima partita ufficiale, a novembre nello stadio Massimino di Catania contro l’Armenia, la Nazionale Under 21 tornerà in campo giovedì 3 settembre (alle 17,30) allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano per affrontare la Slovenia. Imbattuta con i pari età sloveni (7 vittorie e un pareggio), l’Under 21 giocherà per la prima volta nella propria storia a Lignano Sabbiadoro per poi partire alla volta della Svezia, dove martedì 8 settembre alla ‘Guldfaegeln Arena’ di Kalmar riprenderà il cammino verso la qualificazione alla fase finale dell’Europeo contro la Nazionale di casa. “Non vedo l’ora di tornare in campo – le parole dell’allenatore Paolo Nicolato – in 30 anni di carriera non mi era mai capitato di rimanere fermo per quasi un anno. Vista anche l’incognita legata alle condizioni fisiche convocherò più giocatori del solito; l’amichevole contro la Slovenia servirà per valutare quei ragazzi che non ho ancora avuto modo di vedere e che possono farci ampliare la rosa. Le tante sfide ravvicinate in campionato hanno permesso ad alcuni giovani di mettersi in mostra, li stiamo seguendo tutti con la massima attenzione”. Gli azzurrini sono secondi in classifica nel Gruppo 1, con 13 punti in 5 partite (4 vittorie e un pareggio, 15 gol realizzati e 0 subiti), a 3 lunghezze dalla capolista Irlanda che, però, ha disputato due partite in più. L’Italia cercherà di chiudere il girone al primo posto o di piazzarsi tra le 5 migliori seconde classificate dei 9 gironi, che si uniranno alle Nazionali dei due Paesi ospitanti, Ungheria e Slovenia, per una fase a gironi con 4 gruppi da 4 squadre (24-31 marzo 2021). Le vincitrici dei gruppi e le seconde si qualificheranno per la final eight in Ungheria e Slovenia (31 maggio-6 giugno) a eliminazione diretta. “Il nostro obiettivo – ricorda Nicolato – è qualificarci per l’Europeo e di fornire più giocatori possibili alla Nazionale maggiore”. (ANSA).