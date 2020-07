Moto:Rossi “situazione strana, ma a casa non si sta male…”

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – “Abbiamo vissuto una situazione molto strana: ho trascorso un lungo periodo a casa, è stata una sensazione diversa dal solito per me. Strano vivere senza la pressione e l’adrenalina del week-end di gara. Quando poi prendi il ritmo, stai bene a casa, non va così male… In ogni caso adesso sono felice di riprendere, è una bella cosa per tutti”. Così Valentino Rossi, in conferenza stampa, a pochi giorni dal via della MotoGp, ha parlato del lungo periodo di stop a causa della pandemia. “Ieri ho vissuto una sensazione unica e provato una grandissima gioia, da domani si ripartirà con un normale weekend di gara”, ha aggiunto il ‘Dottore’. (ANSA).