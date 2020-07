ROMA. – Nuovo drammatico record di contagi da coronavirus negli Stati Uniti, che in sole 24 ore contano 67.632 nuovi casi, mentre superano i 137.000 morti. L’aggiornamento quotidiano della Johns Hopkins University non interrompe le giornate nere in questa guerra al virus che vede gli Usa costretti ancora in prima linea e senza possibilità di tregua: almeno 39 Stati registrano un aumento nei nuovi contagi rispetto alla settimana scorsa.

In California, in Florida, in Arizona, in Texas c’è penuria di letti in ospedale; a Miami le strutture sanitarie sono piene al 95%. Ed è la gran parte del continente americano che resta in preda al picco della pandemia che infligge anche nuovi colpi, come in Argentina, dove i numeri continuano a salire senza precedenti e si supera la soglia dei 2.000 morti.

In Europa intanto restano i timori di nuovi focolai e la consapevolezza che le riaperture, l’estate, la mobilità vadano monitorate e controbilanciate con attenzione. Così la Francia introduce l’obbligo di mascherina, mentre in Germania i lockdown locali ad hoc non sono un tabù, ma al contrario l’oggetto di un accordo fra il governo centrale e i 16 Land.

Dalla settimana prossima in Francia la mascherina sarà obbligatoria in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, ha comunicato il premier Jean Castex, precisando che il relativo decreto entra in vigore prima di quanto previsto inizialmente dal presidente Emmanuel Macron, ovvero il primo agosto.

Intanto negli ospedali parigini ci sono “lievi segnali di ripresa” dell’epidemia, ha avvertito il ministro della Salute Olivier Véran, tornando a lanciare un appello affinché i francesi siano “vigili” contro il nemico invisibile.

Un nemico contro il quale la Germania adesso si attrezza anche dal punto di vista amministrativo con l’accordo fra governo centrale e Land su futuri lockdown circoscritti geograficamente. Ciò vuol dire che se in futuro si dovessero verificare nuovi focolai di epidemia, le autorità locali potranno imporre misure di contenimento anche più drastiche di quanto finora sperimentato nel Paese, come il divieto di uscita o di ingresso dall’area di riferimento, senza coinvolgere l’intero Land.

Le singole comunità, per esempio, potrebbero decidere di vietare il permesso di uscire dalla propria area o l’obbligo di quarantena in caso di ingresso. Sempre per evitare nuove riprese nei contagi, il ministro federale della Salute Jens Spahn sta lavorando ai criteri sulla base dei quali i cittadini tedeschi di rientro dalle vacanze possano doversi sottoporre a test di verifica.