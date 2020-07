Moto: Marquez, anche quest’anno voglio regalare emozioni

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – “E’ importante disputare due gare nello stesso circuito. Mi aspetto che da Jerez 1 a Jerez 2 tutti facciamo un passo avanti. Saremo più vicini. E’ strano non conoscere con precisione il numero di gare da dsputare, però cercheremo di fare il massimo in ogni tracciato. La strategia non cambia, che siano 10-15 o 20 gare: fare il massimo in ogni week-end”. Così Marc Marquez nella conferenza stampa dei piloti prima del via della MotoGp, che scatterà domenica da Jerez, in Spagna. “Non penso che la prima gara sia troppo diversa dalle altre ‘prime’. La differenza potrebbe farla il fatto di correre due volte sulla stessa pista – aggiunge il campione del mondo -. Ho chiesto alla moto di andare piano all’inizio. La sensazione che avevo non era ideale e dunque le ho detto ‘vacci piano ma, allo stesso tempo, cerca di regalare emozioni anche quest’anno”. (ANSA).