(ANSA) – ROMA, 16 LUG – “La cosa strana di questi mesi era che, per oltre due mesi, non abbiamo saputo la data della prima gara. Diciamo che abbiamo vissuto un po’ a metà. La grande differenza, in questa ripresa, sarà l’assenza della folla: da questo punto di vista saremo più poveri. In pista non ci sarà nulla di nuovo, sarà una prima gara ‘normale’ per un Mondiale”. Così Valentino Rossi, in conferenza stampa, a pochi giorni dal via del Mondiale di motociclismo. (ANSA).