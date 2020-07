(ANSA) – ROMA, 16 LUG – “La legge di riforma è già stata fatta e votata due volte, qui parliamo dei decreti attuativi che stando ai principi della legge delega delineano un modello in cui lo Stato si fa protagonista delle politiche sportive. Le competenze di Sport e Salute crescono rispetto allo statuto e alle leggi del Parlamento. Sono convinto che Sport e Salute sarà ancora protagonista del sistema. Non solo la riforma ha funzionato, ma ribadirà il ruolo centrale di sport e Salute”. Così il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, intervenuto al seminario su Facebook organizzato dall’Us Acli per fare il punto sulle linee operative dell’Ente da lui presieduto. Alle perplessità espresse da diversi Enti di promozione sportiva, Cozzoli risponde così: “Sono convinto del ruolo degli Enti – le sue parole – non saranno meri esecutori ma protagonisti degli indirizzi in materia. Gli Enti sono un motore dello sport, un pezzo di sport, una parte importante dello sport. Questo è il momento di fare sistema. Sport e Salute vuole essere al centro del sistema, è nata proprio per questo. Gli Enti, come ci hanno testimoniato in queste settimane, assieme a Sport e Salute saranno coprotagonisti di questa riforma”. (ANSA).