Sassuolo: Caputo segna e sogna, 17 gol e idea Azzurra

SASSUOLO (MODENA). – In soli quattro giorni ha spento i sogni scudetto della Lazio e messo alle corde la Juventus. Francesco ‘Ciccio’ Caputo è l’uomo del momento, e con un gol e un assist a partita, ha riservato lo stesso trattamento a Inzaghi e Sarri. Non si ferma più, già 17 reti, dopo che era stato l’immagine del calcio pre-lockdown quando, il 9 marzo, dopo aver segnato al Brescia nell’ultima partita prima dello stop, mostrò un cartello con scritto ‘Andrà tutto bene, restate a casa’. Qualche giorno dopo l’Italia intera, non solo quella del pallone, si fermava.

E’ lui il centravanti di un Sassuolo che, dopo la ripartenza ha affrontato le quattro candidate alla Champions (ko con Atalanta, pari con Inter e Juve, vittoria con la Lazio), conquistato in 8 gare 15 punti (21 gol segnati, 18 subiti) e oggi insegue il Milan per un posto in Europa.

Caputo è arrivato a Sassuolo la scorsa estate, pagato all’Empoli 7,5 milioni. Un affare per il club emiliano visto che l’attaccante originario di Altamura, ha già superato il proprio record personale di reti segnate in serie A, 17 contro le 16 di Empoli, e punta a quella quota 20 che dovrebbe valere una cena con Del Piero.

E’ al suo terzo anno nella massima serie. In A c’era arrivato a Bari nella stagione 2010-11 (12 presenze 1 gol) con Ventura allenatore. Negli anni seguenti tanta serie B (capocannoniere tra i cadetti nel 2017-18 con 26 gol) fino ad Empoli che lo ha consacrato come uno degli attaccanti più prolifici.

Dopo una carriera da bomber di provincia, ora sogna l’Azzurro, con i bookmaker che lo quotano fra le possibili scelte del ct Mancini. Caputo, che compirà 33 anni il prossimo 6 agosto, tra Empoli con Andreazzoli e Sassuolo con De Zerbi, ha messo insieme 69 presenze, segnando in tutto 33 gol, in pratica quasi una rete ogni due partite. Punto di riferimento dell’attacco di De Zerbi è tra i giocatori di movimento più presenti in stagione nel Sassuolo.

‘Ciccio’ Caputo non ha frequentato molti settori giovanili da ragazzo ma ha giocato in tutte le serie dalla Prima Categoria del Toritto, in Eccellenza ad Altamura, in C2 nel Noicattaro, squadre della sua terra. Pensa anche al suo futuro Caputo: ad Altamura dove vivono i suoi familiari, ha aperto un centro sportivo con la scuola calcio, ma soprattutto è produttore di una birra che si fa con il pane di Altamura che si chiama ‘Birra Pagnotta’. Non a caso, quando segna, fa finta di bere un bicchiere della sua birra. Ultimamente molto spesso.