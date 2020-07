Desconocen paradero del periodista Nicmer Evans

CARACAS – El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó este miércoles 15 de julio, a las 7:30 p.m. que estuvieron en tribunales esperando el traslado de Nicmer Evans (director de Punto de Corte), pero no se ejecutó.

Por su parte la esposa de Evans, Martha Carbero, solicitó que se le garanticen los derechos al detenido, del cual no sabe desde hace casi dos días.

“Pido que a mi esposo se le garanticen los derechos constitucionales y el derecho a la vida. Voy para 48 horas que no sé de él”, expresó.

La ONG señaló que no se tiene conocimiento certero del paradero de Evans. “No han permitido contacto con abogados o familiares, violando la Constitución. No ha sido presentado ante tribunales, al menos no regularmente”, destacó Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente del Foro Penal.

Aseveró que a las 3:35 p.m. del miércoles, “pese a que nos informaron que había sido trasladado a tribunales, aún no se confirma dicha información. Estamos esperando que se produzca su traslado y presentación”.

Extraoficialmente Evans estaría en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, informó Ángel Godoy, secretario de organización del Movimiento por la Democracia y la Inclusión.

Godoy explicó que lograron tener un contacto muy breve con él el miércoles en la noche. No saben si ha sido torturado. Han intentado llevarle ropa y comida.

A Evans se lo acusa de presunta instigación al odio, recordó el dirigente político. La primera acción que ha tomado el partido es denunciar la detención y exigir respeto por los derechos: a la defensa, al debido proceso. “Que se respete su condición física”, enfatizó.

Sobre el supuesto traslado a Fuerte Tiuna, explicó que no hay nada confirmado.

Más represalias contra comunicadores

Más de 18 horas cumple detenido el periodista Otilio Rodríguez, de la estación Pura Candela 93.3 FM en Carúpano, estado Sucre.

Pasadas las 9:00 a.m. de este jueves 16 de julio, ni su familia ni sus abogados lo habían visto y desconocían en qué estado se encontraba tras su aprehensión.

Así lo informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), a través de su cuenta en Twitter.

El comunicador social fue detenido alrededor de las 4:00 p.m. del miércoles, 15 de julio, y trasladado al comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El comandante Orlando Triviño es el responsable del procedimiento.

Según la información que maneja el Sntp, el periodista habría sido detenido tras reportar denuncias de usuarios sobre la presunta responsabilidad de la GNB en la venta ilegal de gasolina.

El Sntp también denunció que este 15 de julio el director de la emisora Radiomanía 89.7 FM, Richard Rodríguez, fue sujeto de represalias por grabar un video sobre las condiciones del gimnasio vertical de Carúpano que aloja a personas con covid-19.

Rodríguez fue trasladado a ese gimnasio como paciente en observación. Al llegar, grabó las instalaciones. En consecuencia, fue sacado y llevado, con su esposa, a un lugar sin agua y sin vigilancia médica ni otro servicio.

En Caracas, el mismo miércoles, un fotógrafo y dos motorizados del medio digital Crónica Uno fueron detenidos en los alrededores de un hotel en Plaza Venezuela que hospeda a personas que cumplen cuarentena.

Luego de ser detenidos por la GNB, fueron trasladados al hotel Alba Caracas, en Bellas Artes. En el lugar el comandante Vargas de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Capital les explicó que está prohibido hacer cobertura en los refugios.