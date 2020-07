(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Grazie alla vittoria (2-1) in casa sul Villarreal, il Real Madrid ha vinto la Liga con un turno d’anticipo. I ‘blancos’ di Zidane sono irraggiungibili, poiché vantano un +7 in classifica sui rivali del Barcellona, ko in casa (2-1) contro l’Osasuna. Due gol di Benzema hanno regalato il 34/o titolo alla ‘Casa Blanca’. Dal 2016/17 il Real non era campione. (ANSA).