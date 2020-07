Uccide la moglie e poi si suicida vicino Latina

(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Marito e moglie sono stati trovati morti la notte scorsa in casa ad Aprilia, vicino Latina. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Latina che ipotizzano un omicidio-suicidio. L’uomo di 48 anni avrebbe sparato alla moglie di 45 e si sarebbe poi tolto la vita. Da una prima ricostruzione, sembra che il 48enne abbia sparato alla moglie durante una lite. Secondo quanto si è appreso, la coppia, che si era trasferita da poco ad Aprilia dal comune di Marino, aveva un banco al mercato. A quanto ricostruito dai carabinieri, il 48enne originario di Caltanissetta al termine di una lite ha esploso tre colpi di pistola, con un revolver calibro 38 regolarmente detenuto, che hanno centrato la donna al torace e si è poi ucciso con un colpo alla testa. Sul posto i carabinieri di Aprilia allertati da una parente che viveva nella stessa casa. Sembra che la coppia non si stesse separando. Da chiarire le cause della lite.