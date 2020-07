(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Sono tre le manifestazioni di interesse – informa il Viminale – arrivate alle 24 di ieri a chiusura della procedura per la presentazione delle offerte per il noleggio di navi da destinare ai migranti in quarantena. Il responsabile del procedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mauro Coletta, invierà in giornata la richiesta di offerte ai tre soggetti interessati che dovranno rispondere al Mit entro le 12 di lunedì 20 luglio. A seguire si riunirà l’apposita commissione i cui esiti saranno comunicati nella stessa serata di lunedì 20.