(ANSA) – ROMA, 17 LUG – “Benzema meriterebbe il Pallone d’Oro, perché è stato efficace in ogni partita, ha segnato tantissimo in qualsiasi competizione, ha giocato al massimo”. Parola dell’ex sampdoriano Christian Karembeu, che ha commentato sui social il trionfo del Real Madrid – la squadra dove ha giocato fra il 1997 e il 2000 – nella Liga. “Zidane lo ha detto: tutti i ‘suoi’ sono stati da Pallone d’Oro, per me Benzema lo meriterebbe più di tutti. Karim ha dimostrato di saper giocare con tutti: Cristiano Ronaldo, Higuain, Morata, Bale”. (ANSA).