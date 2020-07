Gb: nozze a sorpresa fra principessa Beatrice e italiano

(ANSA) – LONDRA, 17 LUG – Nozze a sorpresa, in privato e senza riflettori, oggi per la principessa Beatrice – figlia di Andrea di York e nipote della regina – ed Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista italiano trapiantato a Londra. Lo ha reso noto Buckingham Palace senza preannunci di sorta, precisando che la coppia si è unita in matrimonio nella Royal Chapel of All Saints del castello di Windsor alla presenza di Elisabetta II, 94 anni, del 99enne principe consorte Filippo, dei suoi genitori (Andrea e Sarah Ferguson), dei familiari più stretti. Le nozze, previste inizialmente in grande stile per il 29 maggio, erano state poi rinviate a causa dell’emergenza coronavirus e si sono tenute adesso “nel rispetto delle linee guida” sulle cautele sanitarie. La scelta della cerimonia riservata e in tono minore ha a che fare, secondo i media britannici, anche con l’imbarazzante situazione attuale del padre della sposa: il principe Andrea, terzogenito della regina, coinvolto nello scandalo sugli abusi sessuali di Jeffrey Epstein, defunto miliardario Usa divenuto suo amico grazie ai comuni legami con Ghislaine Maxwell. (ANSA).