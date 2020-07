(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Doveva essere la sfida-scudetto, Juventus-Lazio, che lunedì sera chiuderà il 34/o turno di Serie A. Le valutazioni degli analisti Snai risentono del momento nero della Lazio, i 3 punti alla Juve sono dati a 1,70. I biancocelesti fanno appello agli ultimi precedenti: Inzaghi ha sempre vinto contro la Juve di Sarri. Ma era un’altra Lazio: questa si colloca a quota piuttosto alta: 4,75. A 4,00 il pari, una rarità. In calo soprattutto i due reparti offensivi: prevedibili, quindi, le quote di Goal e Over (entrambi a 1,55). La sfida del gol non può che essere tra Ronaldo e Immobile. La fiducia dei bookmaker comincia a mancare a Ciro, tanto che Ronaldo, pur essendo ancora dietro nella classifica cannonieri, lo ha scavalcato nel pronostico: il titolo al portoghese si gioca 1,75, il laziale è a 2,00. Per lunedì un gol di CR7 vale 2 volte la posta, Immobile è a 2,75. Di scudetto si parlerà già domenica sera, quando l’Inter giocherà contro la Roma all’Olimpico. Match aperto a ogni esito, come testimoniano le quote Snai: il segno ‘2’ è il risultato più probabile (2,25), ma il successo della Roma è vicino (3,00). Da non dimenticare il pari (3,60), anche perché la ‘X’ è uscita negli ultimi quattro incroci. La questione-bomber sembra in mano all’Inter: Lukaku è il maggiore indiziato, il suo gol vale 2,25. Ma Conte può giocarsi anche Lautaro (2,75) e Sanchez (3,50). Fonseca punta su Dzeko (2,75). Il 34/o turno si aprirà domani con Verona-Atalanta. Il pronostico è orientato sul ‘2’ (1,40). Alto il pari (5,25), altissima la vittoria del Verona (6,45). Napoli favorito nel match contro l’Udinese (1,50 a 6,50), così come il Milan (1,50) che ospita il Bologna (5,75). Sfida-thrilling fra Genoa e Lecce, che si giocano la A. Gli analisti puntano sul rossoblù: segno ‘1’ a 1,90, il successo del Lecce è a 3,80, il pari 3,75. (ANSA).