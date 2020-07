BRUXELLES. – Divisi non solo dal punto di vista geografico e degli interessi nazionali, ma anche all’interno delle grandi famiglie politiche europee: così i leader dei Ventisette si presentano al vertice di Bruxelles che deve decidere quale futuro dare all’Unione del post-Covid.

Gli schieramenti in campo sono a geometria variabile poiché i temi potenzialmente divisivi sul tappeto sono talmente tanti che su ciascuno ogni Paese ha la sua posizione e non sempre coincide con quelle dei suoi alleati su altre questioni. A cominciare dal tema della governance del Recovery Fund.

Dove la richiesta dell’Olanda di decidere all’unanimità – riservandosi così il diritto di veto – sui piani presentati dai singoli Paesi non è sostenuta neanche dai suoi alleati nel cosiddetto gruppo dei FRUGALI (Austria, Danimarca e Svezia).

Un blocco, quello formato dai governi dell’Aja, Copenaghen, Stoccolma e Vienna con l’aggiunta di Helsinki, che invece è compatto nel chiedere, tra l’altro, una riduzione dei sussidi a fondo perduto rispetto ai 500 miliardi previsti dal Recovery Fund e un taglio ulteriore, per farlo scendere da 1074 a 1050 miliardi, del bilancio 2021-2027 dell’Ue.

E mentre Angela Merkel cerca di riservare a se stessa e alla GERMANIA il ruolo di mediatrice – istituzionalmente affidato al presidente del Consiglio Europeo, il belga Charles Michel – Francia, Italia, Spagna e Portogallo formano quel CLUB MED che sostiene a spada tratta l’esigenza di puntare su soluzioni che siano il più possibile ‘coraggiose e ambiziose’.

Ci sono poi i due principali esponenti del gruppo di VISEGRAD, ovvero Ungheria e Polonia, che guardano più che altro al mantenimento delle loro fette (molto generose) di fondi strutturali. Ma soprattutto, e qui Budapest è in prima linea, chiedono di farla finita con questa spada di Damocle dell’articolo 7 con cui l’Ue minaccia di punirli per il non rispetto delle regole dello stato di diritto.

A imbrogliare la matassa del negoziato ci sono anche gli scontri interni alle famiglie politiche. Mark Rutte fa parte di quella liberale (Renew Europe), ovvero la stessa del ‘nemico spendaccione’ Emmanuel Macron. I premier socialdemocratici di Svezia e Danimarca, Stefan Loefven e Mette Frederiksen, fanno parte dei socialisti europei insieme allo spagnolo Pedro Sanchez, al portoghese Antonio Costa e a quel Pd che governa in Italia con il M5s.

E nei popolari (Ppe) l’austriaco Sebastian Kurz e l’ungherese Viktor Orban coabitano con Angela Merkel, il greco Kyriakos Mytsotakis e il polacco Donald Tusk, presidente del Ppe.

(di Enrico Tibuzzi/ANSA)