ROMA. – Un festival “della ripartenza, non solo per il mondo della televisione, ma anche della musica che ha tanto sofferto in questo periodo di emergenza”: lo dice con entusiasmo, e con senso di responsabilità, Amadeus, confermato ufficialmente nel ruolo di direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021, la prima edizione post-Covid che proprio per questo ‘Ama’ definisce “la numero 70 più uno”.

Appuntamento all’Ariston dal 2 al 6 marzo: la Rai rinvia di un mese rispetto agli ultimi anni perché punta, incrociando le dita, a realizzare l’evento per eccellenza del palinsesto tv nella sua formula tradizionale. Sul palco “ci sarà anche il grande Fiorello”, promette il direttore di Rai1 Stefano Coletta.

“Sono felicissimo. Ringrazio i vertici Rai che hanno fortemente voluto la mia riconferma, permettendomi già dal 19 maggio di lavorare alla stesura del nuovo regolamento, che ho presentato al direttore di Rai1 Stefano Coletta e ai suoi vice il 23 giugno, insieme alla scenografia preparata da Stefano Castelli, con Stefano Vicario alla regia e il direttore della fotografia Mario Catapano”, sottolinea Amadeus.

“Ci auguriamo, così come abbiamo lasciato una situazione di normalità e di felicità ai primi di febbraio, di ritrovarla esattamente uguale ai primi del prossimo marzo” aggiunge. “Da oggi mi metterò tra l’altro sulle tracce di Fiorello per inseguirlo e stalkerarlo nella speranza di convincerlo ad essere ancora vicino a me nel prossimo Festival”, aggiunge Amadeus, alludendo alle ansie dello showman che ha già scherzato sul terrore di finire vittima delle insistenze dell’amico di sempre e che qualche settimana fa, alla vigilia dei 60 anni, aveva anche ipotizzato di chiudere la carriera proprio a Sanremo.

Confermatissimo alla guida dei Soliti ignoti, in onda anche in versione speciale il 6 gennaio per i premi della Lotteria Italia, Amadeus guiderà anche l’ultimo rettilineo che porterà al traguardo di Sanremo Giovani: AmaSanremo, cinque serate in onda in diretta su Rai1 dal 22 ottobre al 19 novembre, protagonisti i 20 giovani artisti più meritevoli che si giocheranno l’accesso alla finale.

“E’ l’unico caso della settimana di esperimento di una seconda serata anticipata: non andremo in onda a mezzanotte e mezza-l’una, ma alle 22.45, per 50-55 minuti, subito dopo l’unica puntata di Doc con Luca Argentero”, spiega Amadeus.

“La finale di Sanremo Giovani andrà in onda giovedì 17 dicembre, in diretta su Rai1 dal teatro del Casinò, con la gara dei giovani e la presentazione ufficiale di tutti i Big in gara che verranno in studio. Quindi il 17 sera conosceremo il cast completo dei cantanti che parteciperanno al festival”, annuncia.

Anche nel 2021 il festival ‘invaderà’ la città: “Quest’anno si rinnovano la convenzione con il Comune e gli accordi con la direzione del teatro”, spiega il presidente di Rai Pubblicità Antonio Marano. “Abbiamo impostato la trattativa, ma l’idea è quella di ‘riprenderci’ la piazza e di allargare ancora di più il perimetro dell’evento, ‘urbanizzando’ Sanremo dal punto di vista artistico”.