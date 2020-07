Coronavirus: fra i palestinesi oltre 9.000 casi

(ANSAmed) – TEL AVIV, 17 LUG – Il numero complessivo dei casi positivi fra i palestinesi di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme est è salito oggi a 9.055. Lo ha riferito il ministero palestinese della sanità, citato dalla agenzia di stampa uficiale Wafa. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 436 contagi. I decessi sono intanto saliti a 55. In Cisgiordania prosegue la rigida chiusura imposta dal governo di Mohammed Shtayeh. Domenica il suo esecutivo tornerà a compiere un esame della situazione e farà sapere se la chiusura debba proseguire oltre ed in quali termini, malgrado il pesante peso economico per la popolazione. (ANSA).