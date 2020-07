Gran Bretagna: la regina decora l’eroe centenario della pandemia

LONDRA. – Decorazione sotto il sole del parco del castello di Windsor, da parte della regina Elisabetta, per Tom Moore, l’ex ufficiale centenario dell’esercito di Sua Maestà divenuto eroe nazionale nel Regno Unito durante la pandemia da coronavirus per aver promosso una clamorosa raccolta spontanea di ben 33 milioni di sterline per la sanità pubblica (Nhs).

Il veterano, accompagnato dalla figlia, dal genero e da due nipoti, è stato protagonista della tradizionale cerimonia d’investitura con cui la sovrana, 94 anni, gli ha conferito l’ordine di cavaliere dell’ex impero britannico (come proposto a suo tempo per meriti straordinari dal premier Boris Johnson) e il titolo di sir posandogli la spada sulla testa.

La cerimonia, ripresa dalle tv, ha rappresentato il primo impegno pubblico da tre mesi per Elisabetta II, isolatasi a Windsor con il consorte Filippo fin dall’inizio della pandemia e reduce oggi stesso dal matrimonio privato della nipote Beatrice.

La sovrana, in abito color acquamarina, si è soffermata alla fine per alcuni minuti a chiacchierare amabilmente con sir Tom e la sua famiglia, gli ha chiesto come avesse trascorso il periodo d’isolamento più stretto e lo ha ringraziato a nome del Paese: “Grazie davvero, lei ha raccolto una somma incredibile”.

Moore aveva lanciato ad aprile una sfida online, promettendo – come poi ha fatto – di compiere con l’aiuto del solo deambulatore 100 giri in giardino attorno a casa sua, nella campagna inglese, in cambio di donazioni da destinare al sistema sanitario: puntava a qualche migliaio di sterline, ma ha suscitato una fenomenale ondata di generosità collettiva.

“Sono onorato della decorazione e dell’incontro con Sua Maestà la Regina, non me lo sarei mai aspettato, per me è il più speciale dei giorni”, ha commentato a margine della cerimonia.