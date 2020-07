CARACAS – Il venezuelano Adolfo Suárez (25 anni) si é aggiudicato il Torneo Internazionale di Jujitsu ad Austin, Texas, negli Stati Uniti. Stando al comunicato stampa Suárez é il primo venezuelano a raggiungere tale trofeo. Il campione nato a Caracas ha battuto nella finalissima a Caleb Isaacks.

“La preparazione per questo torneo é stata complicada a causa del Covid-19, in molti non siamo riusciti ad allenarci bene ed abbiamo dovuto adattarci ad altri metodi di allenamento. Io mi stavo preparando da un anno per partecipare ai principali eventi del Brazilian Jiu jiysu, il mondiale ed il panamericano. Tutti questi tornei sono stati annullati a causa della pandemia che ci ha colpito in questo 2020” – spiega Suárez nel comunicato stampa, aggiungendo – “É una sensazione unica essere ad Austin. In nessun momento i nervi mi hanno tradito, pensavo solo che dovevo svolgere il mio lavoro e fare un ottimo show”.

Il venezuelano svolge i suoi allenamenti nella Fight Sport Accamedy di Miami, una delle migliori al mondo.

“Continuerò ad allenarmi per partecipare ad uno dei tornei più grandi che si svolgeranno qui a Miami. La città della Florida ospiterà per la prima volta nella sua storia il Abudabí Grand Slam Tour”.

(di Fioravante De Simone)