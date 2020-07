CARACAS – Nella città di Madrid si sono riunite l’italiana Pamela Conti (allenatrice della Vinotinto femminile) e la bomber venezuelana Deyna Castellanos.

La riunione si é svolta nel “Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares” della capitale spagnola dopo l’allenamento dell’Atletico Madrid.

“Ho osservato tutto l’allenamento e l’ho vista in ottima forma. Sono contenta di vederla cosí! La cosa più importante é vedere che una calciatrice si senta a suo agio negli allenamenti” ha spiegato l’allenatrice Pamela Conti.

La siciliana resterà in Spagna per visitare a tutte la calciatrici che sono nel giro della nazionale. Ricordiamo che nella penisola iberica c’é un grosso numero di calciatrici venezuelane che saranno impegnate nei Play-off promozione della Segunda División ed il big match della UEFA Women’s Champions League tra l’Atletico Madrid di Deyna Castellanos ed il Barcellona, valevole per i quarti di finale in programma il 21 agosto nello stadio San Mamés di Bilbao.

(di Fioravante De Simone)