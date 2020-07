Golf: Memorial; Woods arranca, Rahm è super

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Le eliminazioni eccellenti di Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Justin Rose, Webb Simpson e Shane Lowry. Le brutte prove di Tiger Woods e Brooks Koepka, che evitano il taglio per una inerzia. E poi l’avanzata di Jon Rahm e la tenuta di Tony Finau, agganciato in vetta da Ryan Palmer. Primi verdetti al Memorial Tournament, evento del PGA Tour di golf in scena a porte chiuse a Dublin. Nell’Ohio, con un parziale di 68 (-4) su un totale di 135 (-9), l’americano Palmer ha raggiunto in testa alla classifica il connazionale Finau. I due golfisti statunitensi sono tallonati da Rahm, passato dalla 5/a alla 3/a posizione (136, -8) e ora a un solo colpo dai leader. Lo spagnolo punta l’impresa per provare a prendersi, per la prima volta in carriera, il trono mondiale spodestando il “re” Rory McIlroy, 21/o (142, -2) a Dublin. Woods continua la sua tradizione al Memorial evitando, per la 18esima volta, l’uscita al taglio. Da dimenticare, però, la prova del californiano, scivolato in 64/a posizione (147, +3) al fianco, tra gli altri, di Koepka, Patrick Reed e Xander Schauffele. Qualche problema fisico accusato nel riscaldamento per Woods. “E’ brutto invecchiare – il commento tra il serio e il faceto di Tiger – spero di chiudere al meglio il torneo nel week-end”. Buona prova per Patrick Cantlay (campione in carica), Viktor Hovland e Jordan Spieth, 8/i con 140 (-4). Mentre è 16/o (141, -3) Justin Thomas. Tonfi clamorosi per DeChambeau (149, +5) e Johnson (160, +16). DeChambeau, come Joost Luiten sull’European Tour nel Euram Bank Open, ha chiuso la buca 15 (par 5) in 10 colpi. Mentre Johnson ha fatto registrare il secondo parziale consecutivo di 80 (+8) colpi. Eliminazioni inevitabili per i due big. E ora il “moving day”, con Woods chiamato al riscatto e Rahm che sogna il colpo grosso al Memorial, torneo che mette in palio anche un montepremi di 9.300.000 dollari. (ANSA).