Moto: Jerez; Quartararo domina la FP3

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Fabio Quartararo è stato il più veloce al termine delle terze libere della MotoGp, sulla pista di Jerez. Il francese della Petronas Yamaha in 1’36″806 ha ottenuto quello che fino ad ora è il miglior tempo assoluto. Alle sue spalle si è piazzato l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac), staccato di 0.052 millesimi. Terzo tempo per la Suzuki dello spagnolo Joan Mir (+0.102). Seguono Marc Marquez (Repsol Honda, +0.223), Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha, +0.240) e Cal Crutchlow (LCR Honda, +0.293). Un quartetto di piloti italiani chiude la top ten: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha, +0.306), Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha, +0.324), Francesco Bagnaia (Ducati Pramac, +0.365) e Andrea Dovizioso (Ducati Team, +0.379). Dovrà invece passare per la Q1 Danilo petrucci con l’altra Ducati ufficiale, avendo chiuso la FP3 al 13/0 posto. (ANSA).