(ANSA) – GENOVA, 18 LUG – “Andiamo a prenderci questo risultato e questa prestazione importante, perché ne abbiamo la possibilità”. Davide Nicola suona la carica al suo Genoa perché domani al Ferraris arriva il Lecce, scontro diretto per la salvezza che potrebbe essere determinante per la classifica ma anche per il morale. Ai microfoni di Genoa Channel il tecnico è consapevole di quanto conta la sfida con i pugliesi: “È la gara più importante perché è quella che ci dà la possibilità di arrivare prima al nostro obiettivo. Mettiamo in chiaro una cosa: da quando sono arrivato io abbiamo solo pensato ad arrivare al nostro obiettivo. Abbiamo conquistato punti – da 11 a 30 – così come consapevolezza, gioco e coraggio”. Ci sono ancora dubbi di formazione ma le due certezze sono Domenico Criscito e Goran Pandev che rientreranno dal primo minuto dopo gli spezzoni di gara giocati a Torino. In attacco al fianco del macedone possibile chance per Andrea Pinamonti. È una stagione che sembrava avesse un destino segnato, dall’arrivo di Nicola la squadra è tornata in corsa ma il match di domani non si può sbagliare e soprattutto serve più compattezza per una difesa che ha subito 16 gol in sette partite: “Questo è il momento clou, il più interessante, perché è qua che possiamo raggiungere quel che cerchiamo da tempo, farlo insieme e avere la consapevolezza di salvarci due volte. Questo campionato resterà nella storia e noi dobbiamo avere una grande voglia, consapevolezza e coraggio”, prosegue il tecnico che deve fare i conti anche con una lunga lista di diffidati, addirittura sette, mentre alle porte ci sono la stracittadina con la Sampdoria e la sfida casalinga con l’Inter. (ANSA).