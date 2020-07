(ANSA) – ROMA, 18 LUG – “Abbiamo la possibilità di arrivare in Champions, perché sappiamo che la Roma non può vincere tutte le partite. Questo pareggio va valutato alla luce del fatto che è stato ottenuto da noi contro una squadra che gode di buona salute. Il Verona aveva voglia di rivalsa e noi siamo scesi in campo per la prima volta alle 17,15. Nonostante questo, però, abbiamo fatto bene”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, parlando a Sky Sport dopo il pareggio del Bentegodi con il Verona. (ANSA).