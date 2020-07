Israele: ripreso il processo a Netanyahu,oggi seduta tecnica

(ANSAmed) – TEL AVIV, 19 LUG – Nel tribunale distrettuale di Gerusalemme è ripreso oggi il processo nei confronti di Benyamin Netanyahu, che è stato incriminato per corruzione, frode ed abuso di potere. A differenza della apertura del 24 maggio, il premier è stato oggi esonerato dal comparire in tribunale perchè si tratta di una seduta tecnica. I tre giudici intendono infatti concordare con la pubblica accusa e con gli avvocati della difesa l’ordine di priorità in base al quale saranno esaminati i tre diversi dossier in questione. (ANSAmed).