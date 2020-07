Moto: Spagna; Smith “scarso grip di Aprilia, ci lavoreremo”

(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Alla prima gara ufficiale, in condizioni estremamente difficili, la nuova Aprilia Rs-Gp ottiene i primi punti iridati grazie a Bradley Smith, a corto di grip, ma bravo a mantenere la concentrazione. Il suo 15/o posto non rende giustizia al grande lavoro del box, ma le molte cadute confermano quanto fosse sottile il limite sul cocente asfalto di Jerez. Ottima partenza del pilota britannico, capace di guadagnare ben 5 posizioni in un solo giro. Era iniziata con la consueta generosità la gara di Espargarò, subito aggressivo nelle prime. Proprio una staccata estrema, resa più rischiosa dal serbatoio pieno nel terzo giro, ha portato a una repentina perdita di aderenza con conseguente scivolata. “Sono molto dispiaciuto per Aprilia, per i tifosi e per me stesso – le parole di Aleix Espargarò -. Fin dalla partenza mi sentivo bene, ero più veloce dei piloti che avevo davanti, proprio in un sorpasso ho perso l’anteriore. Purtroppo, con il serbatoio pieno, è difficile spingere, ma la voglia di risultato era forte. Fortunatamente tra pochi giorni saremo di nuovo in pista: vorrei correre già domani, perché credo che un risultato importante sia alla nostra portata”. “L’obiettivo di oggi era percorrere tutti i 25 giri della gara – aggiunge Bradley Smith – per raccogliere dati fondamentali sulle reazioni di questa nuova moto. Sono partito molto bene ma, fin da subito, rimanere in scia di molti altri piloti mi ha creato non pochi problemi, temperatura e pressione delle gomme erano alle stelle e avevo pochissimo grip. Questo deve essere il focus principale su cui lavorare in vista del prossimo week-end”. (ANSA).