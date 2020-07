(ANSA) – ROMA, 19 LUG – ‘Questa vittoria è dedicata ai tifosi soprattutto a chi è stato colpito dal Covid-19, oltre che alla mia famiglia e a chi mi sostiene”. Lo dice, ai microfoni di Sky, un emozionato Fabio Quartararo commentando il suo successo nella gara di MotoGp del gran premio di Spagna, il primo trionfo in carriera nella classe regina. “Sono felicissimo non ho ancora capito bene quanto sono riuscito a fare. E’ un peccato che non ci siano i fan per festeggiare – aggiunge il francese della Petronas -. E’ difficile realizzare che sono riuscito a vincere questa gara, c’era tanto caldo e il grip era diverso da ieri. E’ stata una gara difficile, e alla fine quando sono passato al primo posto avevo provato a fare il vuoto, ma non è stato facile”. “Sono stati i dieci ultimi giri più lunghi della mia vita – conclude Quartararo -. Non ho avuto paura che Marquez potesse arrivare a prendermi, in ogni caso spero stia bene dopo la caduta”. (ANSA).