Calcio: il solito Messi, per la settima volta è ‘Pichichi’

(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Il solito Leo Messi. Firma una doppietta nell’ultima partita della Liga, contro l’Alaves in trasferta, e diventa per la settima volta in carriera ‘Pichichi’ della Liga. L’argentino ha chiuso con il ragguardevole bottino di 25 reti in 33 presenze, staccando Karim Benzema, centravanti del Real Madrid neocampione di Spagna, oggi all’asciutto e dunque fermo a quota 21 reti. Il Barcellona ha chiuso la stagione in Spagna con il 5-0 rifilato all’Alaves, mentre i ‘blancos’ non sono andati oltre il 2-2 sul campo del Leganes, che retrocede in Segunda e recrimina per la mancata concessione, anche dopo il Var, di un rigore per un mani di Jovic in area del Real. Bella vittoria del Siviglia in casa sul Valencia (1-0) e pari dell’Atletico Madrid in casa con la Real Sociedad. In classifica Real Madrid punti 87; Barca 82; Atletico Madrid e Siviglia 70. (ANSA).