BRISBANE – Prosegue la serie di interessantissimi webinar gratuiti organizzati dalla Italian Business Women’s Network Australia. In programma, per il prossimo 22 luglio alle ore 9:30 italiane, un nuovo incontro virtuale dal titolo Da Singapore all’Australia: prossimo passo per il Made in Italy. BRISBANE – Prosegue la serie di interessantissimi webinar gratuiti organizzati dalla Italian Business Women’s Network Australia. In programma, per il prossimo 22 luglio alle ore 9:30 italiane, un nuovo incontro virtuale dal titolo

Con un accordo di libero scambio già in vigore e un apprezzamento per i prodotti italiani, l’Australia offre notevoli opportunità di crescita ed espansione per le aziende italiane già presenti a Singapore.

Gli esperti del mercato australiano risponderanno alle domande dei partecipanti su argomenti che includono: strategie su come entrare nel mercato, business development, requisiti sull’immigrazione e sui visti e considerazioni fiscali.



Parteciperanno all’incontro Mariangela Stagnitti, Mobile Relationship Manager di Bendigo Bank, Tailee Lewis, Head of Australia & Asia Pacific Division presso ClassNet, Anna Giulia Scotti, Registered Migration Agent e Canio Muscillo, Specializzato in fiscalità internazionale e consulenza aziendale per il governo del Queensland.

Cecilia Sava, Presidente dell’Italian Women’s Group Singapore, saluterà inoltre tutti i partecipanti.