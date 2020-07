IIC-Lione, conversazione con Marta Barone

LIONE – Nuova iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura di Lione. L’appuntamento è per sabato prossimo, 25 luglio, alle ore 11.30 quando l’IIC-Lione trasmetterà in diretta streaming l’incontro con la scrittrice Marta Barone.

Cristiano Pelagatti, presidente dell’Associazione Lucciola Vagabonda, e Anna Pastore, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Lione, saranno gli incaricati di dirigere il dibattito.

Marta Barone è nata a Torino nel 1987. Ha studiato Letterature Comparate presso la locale Università e ha pubblicato tre libri per ragazzi con Rizzoli e Mondadori. Ha insegnato letterature comparate in un liceo di Como ed è traduttrice e consulente editoriale.

“Città sommersa” (Bompiani, 2020), il suo primo romanzo, è stato selezionato per il Premio Strega, tra i 12 finalisti.

Redazione Madrid