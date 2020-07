(ANSA) – ROMA, 20 LUG – Sono morti i due operai precipitati in un cantiere edile. Secondo quanto si è appreso, si tratta di due italiani di 29 e 53 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sono in corso accertamenti dalle polizia.Da una primissima ricostruzione, sembra che stessero tagliando una trave quando sono caduti da un’altezza di oltre 20 metri e non tre metri come ipotizzato in un primo momento. (ANSA).