Oms, non aspettare il vaccino, possiamo fermare la pandemia

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – “Possiamo fermare il Covid-19. Non dobbiamo aspettare il vaccino, dobbiamo fermare la pandemia ora”. Lo ha detto il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing a Ginevra. “Dobbiamo supportare e accelerare con il vaccino, ma dobbiamo anche salvare vite ora utilizzando gli strumenti che abbiamo”, ha aggiunto. Ribadendo che il tracciamento è “essenziale per trovare e isolare i contagiati e mettere in quarantena i loro contatti” e per prevenire i “focolai locali”. Le “misure di lockdown possono aiutare a ridurre la trasmissione, ma non possono fermarla”, ha aggiunto. (ANSA).