Covid cancella il Pallone d’oro 2020: “Stagione singolare”

ROMA. – “Non volevamo aggiungere un asterisco indelebile alla lista dei premi nello stile di ‘trofeo vinto in circostanze eccezionali a causa della crisi sanitaria di Covid-19′”. Così France Football ha spiegato la clamorosa decisione di non assegnare il Pallone d’Oro del 2020, fatto che in 64 anni di storia del premio non era mai avvenuto.

La pandemia ha condizionato pesantemente la stagione che ancora non finisce e quindi, è scritto sul sito della rivista francese “un anno così singolare non può – e non dovrebbe – essere trattato come un anno normale. In caso di dubbio, è meglio astenersi che persistere. Inoltre i candidati al premio non avrebbero avuto gli stessi criteri per essere valutati, con alcune stagioni proseguite e altre no”.

Non manca anche la precisazione che “fra i nostri circa 220 giurati (uomini e donne) distribuiti in tutto il mondo, alcuni potrebbero essere stati distratti o deviati dal compito a causa di altre priorità ed emergenze da gestire”.

Quindi niente duello infinito fra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, quest’ultimo ‘prigioniero’ dell’ossessione di raggiungere l’argentino, che questo premio l’ha ricevuto una volta in più (sei contro cinque) rispetto al portoghese, che ancora non ha digerito del tutto il verdetto dell’anno scorso, che lo ha penalizzato a favore della Pulce.

E niente sogno realizzato per Neymar, nemmeno se con il Psg eliminasse l’Atalanta e poi arrivasse fino in fondo vincendo la Champions. Lo stesso vale per il suo compagno di squadra Kylian Mbappé.

E ci rimarrà male Robert Lewandowski; numeri alla mano, secondo i bookmakers quest’anno, almeno per ora, il favorito era lui, il bomber del Bayern Monaco, forte dei 51 gol segnati in 43 partite e dei trionfi in Bundesliga e Coppa di Germania.

Tutto è rimandato a dicembre del 2021, Lewandowski e gli altri dovranno ricominciare da capo, e nel frattempo il finale di questa stagione avrà un sapore più sciapo.