Il primo ministro portoghese Antonio Costa ha riferito ai giornalisti prima che i leader dell'Ue si riuniscano di nuovo che c'è un accordo sul tavolo per un Recovery fund di 700 miliardi di euro, con 390 miliardi di euro in sovvenzioni e 310 miliardi di euro in prestiti.