Coronavirus: Johnson, da Oxford notizie molto positive

(ANSA) – LONDRA, 20 LUG – Boris Johnson ha commentato via Twitter come “molto positive” le notizie sui risultati dei primi trials sul prototipo di vaccino in via di sperimentazione da parte dell’università di Oxford, considerato al momento il più avanzato in Europa. Il premier britannico ha rivolto “un enorme messaggio di ben fatto ai nostri scienziati e ricercatori di Oxford, brillanti e di livello mondiale”. Il successo e l’efficacia del vaccino “non sono ancora garantiti”, ha notato, “ma si tratta di un passo importante nella giusta direzione”. (ANSA).