(ANSA) – ROMA, 21 LUG – Brutte notizie in casa dell’Atletico Madrid che, in vista dei quarti di finale della Champions League, dove incontrerà i tedeschi del Lipsia (appuntamento mercoledì 12 agosto, alle 21), rischia seriamente di perdere Thomas Partney. Il centrocampista ghanese, infatti, nell’ultima sfida della Liga, ha subito una lesione muscolare che lo terrà fuori per alcune settimane. Thomas è uno dei giocatori che Diego Simeone ritiene indispensabili, tanto che – nell’arco dell’attuale stagione – lo ha impiegato per 46 volte. Thomas ha garantito ai suoi anche 4 gol. (ANSA).