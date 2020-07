ROMA. – Il 2025 è già arrivato per il riciclo della carta e del cartone. Con l’81% dei materiali riciclati nel 2019, l’Italia ha già raggiunto l’obiettivo europeo fissato per quell’anno. Il prossimo traguardo da raggiungere è nel 2030, quando la quota del riciclo dovrà salire all’85%, ed è una partita che si gioca sui risultati dei grandi centri urbani, a partire da Roma, e del Sud.

Se la Capitale è ancora alle prese con i problemi nella raccolta dei rifiuti, il Sud appare, invece, in piena crescita, secondo i dati del 25esimo Rapporto annuale di Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, presentato in un Forum Ansa.

“Adesso è il momento dell’impiantistica”, dichiara il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che giudica troppo poche le sette cartiere del Mezzogiorno. Il ministro punta sul recovery plan per l’apertura di nuovi stabilimenti e sprona le regioni, che hanno appena acquisito la competenza sulla valutazione dell’impatto ambientale, a cogliere “fino in fondo questa opportunità”.

Questa posizione è accolta con soddisfazione dal presidente di Comieco, Amelio Cecchini. “Creando questi impianti – dice Cecchini – si crea lavoro, si crea ricchezza e si porta in pareggio la bilancia dei pagamenti perché non importeremmo più carta ma utilizzeremmo la nostra”.

Tornando ai dati del rapporto, la crescita della raccolta di carta e cartone è aumentata del 3% nel 2019, fino a 3,5 milioni di tonnellate. Questo significa che ogni italiano ha raccolto oltre un chilo di materiali in più rispetto al 2018. In totale sono 57,5 chili pro-capite all’anno, più del triplo rispetto al 1998. Ed è migliorata anche la qualità dei rifiuti cartacei differenziali dalle famiglie, in termini di incidenza delle impurità.

A trainare la crescita è stato il Sud che con 874 mila tonnellate di raccolta ha superato per la prima volta il Centro (841 mila tonnellate, +2,8% sul 2018) e accorciato la distanza con il Nord, che resta sempre all’avanguardia. Nell’Italia settentrionale, la raccolta ha quasi raggiunto, infatti, 1,8 milioni di tonnellate (+0,6%).

In volumi, il primato spetta alla Lombardia con poco meno di 568 mila tonnellate raccolte, mentre l’Emilia-Romagna è in cima alla classifica per la raccolta media pro-capite con 85,2 chilogrammi. È la Sicilia, però la Regione con la maggiore crescita, con un balzo del 15,9%.