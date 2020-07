MILANO. – Al plauso per il Recovery Fund si unisce Confindustria, col vicepresidente e presidente Piccola Industria, Carlo Robiglio. Sottolinea l’urgenza delle riforme, “consistenti e credibili”, che lo stesso meccanismo del fondo richiede, e senza le quali “il Paese non va da nessuna parte”.

Coglie inoltre l’occasione per chiedere di usare il Mes, spiegandolo con la necessità di concentrare le risorse sulla sopravvivenza delle imprese, piccole in particolare, “già sottoposte a uno stress finanziario prima del Covid”, oltre a quella di garantire quanto necessario per eventuali nuove sfide come quella della pandemia”.

Il Mes aiuterebbe: “Le risorse dello Stato – sostiene – sono quelle che sono, quindi l’importante è prendere cio che c’è. Il Mes servirebbe per la sanità, permettendo di non impiegare somme consistenti in quell’ambito”. Il problema della liquidità delle piccole infatti non viene toccato nell’immediato dal Recovery Fund, i cui finanziamenti sembra “possano arrivare a 2021 inoltrato. Come Confindustria – riferisce – sappiamo che un’azienda su tre ha fortissimi problemi di liquidità, non risolti coi recenti decreti.

Anche gli investimenti e la domanda scarseggiano: la tempesta perfetta. Stando così le cose – conclude – i problemi saranno tra ottobre e dicembre, nei termini di sopravvivenza delle imprese stesse”. Per il Recovery Fund “serve un percorso di sviluppo e non di assistenzialismo, altrimenti i soldi non arrivano – evidenzia in un webinar sul tema di Competere.eu – e le finanziarie regionali possono avere un ruolo importantissimo, anche di registe per ricadute sul territorio”.

Con un accento sulla semplificazione: “Bisogna uscire da logica di controllare tutto preventivamente – dice – e passare a una fase di fiducia con successivi controlli a campione e forti sanzioni per chi non fosse in regola”. “Per reggere il passo di questa sfida di risorse così ingenti – aggiunge Michele Vietti, presidente Anfir (Associazione nazionale finanziarie regionali) – dobbiamo semplificare e standardizzare le regole”.

(di Claudia Tomatis/ANSA)