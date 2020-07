$6 mil millones necesitaría Venezuela para reactivar su industria petrolera

CARACAS – El economista de Latin American Energy Policy en Banker Institute, Francisco Monaldi, estimó que Venezuela necesita de una inversión de más de 6 mil millones de dólares para reactivar su industria petrolera. Aseguró que no será un pais petrolero en el sentido de que pueda vivir únicamente con ese ingreso.

En su opinión, si se realizan las inversiones necesarias para la industria se podrían producir más de 2 millones de barriles de petróleos. Resaltó que para lograr ese objetivo se necesita: generar un cambio político en la nación; finalizar con las sanciones contra la industria y crear un marco institucional que atraiga capitales extranjeros.

El experto lamentó que Venezuela no aparece en el mapa petrolero del mundo debido a que su producción del pasado mes de junio cayó por debajo de los 400 mil barriles diarios. Esto ubica a la nación como el sexto país más producto de crudo en Latinoamérica.

Tildó la situación como “increíble” debido a que era algo que nunca se esperaba que era “llegar a un nivel de producción tan bajo en un país con una dotación de recursos como la que tiene Venezuela parecía inimaginable. Es una combinación de muchos factores pero estamos volviendo a lo que era la industria petrolera hace 100 años, cuando era incipiente”.

Venezuela, principal productor

Monaldi recordó que el país sudamericano llegó a ser el principal productor de petróleo del mundo y se había mantenido entre los 10 primeros.

“En el país no se invirtió y actualmente no hay ningún taladro funcionando. La producción en Venezuela cae aproximadamente 20%. El proceso se ha acelerado, ya que se han cerrado pozos de producción, pero básicamente son años de no invertir, lo cual es increíble después de haber tenido los ingresos más altos de la historia. No hemos podido mantener la producción, pero ahí está la infraestructura”, expresó.

El especialista destacó que la razón de este panorama se debe a las medidas que realizó el expresidente, Hugo Chávez, por usar a PDVSA como un ministerio social para financiar otras industrias del país.

Suspenden suministro de gasolina

Por otro lado, se conoció que la Mesa de Combustible del estado Táchira dio a conocer que se suspendió de forma temporal el suministro de gasolina en la entidad.

El objetivo de la acción es para cumplir con la cuarentena social y colectiva en el país por el repunte de los casos de COVID-19. Puntualizó que la medida es extrema debido a que se desea evitar “una fuerte ola de contagios” en la región.