(ANSA) – ISLAMABAD, 22 LUG – Il Pakistan ha registrato 1.332 casi di coronavirus e 38 morti nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I dati portano il totale dei contagi a quota 267.428 e quello dei decessi a quota 5.677. Le province di Sindh e Punjab sono le più colpite, rispettivamente con 114.104 e 90.816 casi. Sempre nelle ultime 24 ore sono guarite almeno 2.438 persone, per un totale dall’inizio della pandemia di 210.468 persone. Attualmente i pazienti in condizioni critiche sono 1.436, pari a 45 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. (ANSA).