(ANSA) – CAGLIARI, 22 LUG – Dopo le piogge dei giorni scorsi, alternate alle ampie schiarite, in Sardegna torna l’afa e ci si prepara a temperature che tenderanno a raggiungere anche i 38 gradi. Già dai prossimi giorni, però, potrebbero tornare i rovesci, seppure brevi, nel centro-nord dell’Isola. “Sul Mediterraneo – spiega Alessandro Gallo, meteorologo di MetoNetwork Sardegna – si allunga, almeno sino alla metà della settimana, l’Anticiclone delle Azzorre. Il tempo resterà così stabile e soleggiato con valori termici nella regione che saranno in aumento moderato per via delle correnti calde in risalita dal nord Africa”. “Le temperature – chiarisce Gallo – saranno in aumento tendono ad assestarsi su valori moderati 28/29 gradi sulle coste e 34/35 gradi centigradi sul resto del territorio. Localmente potremmo avere punte che potrebbero raggiungere i 38 gradi su Marghine, Goceano, Supramonte e Campidano”. Nelle prossime ore, però, qualcosa potrebbe cambiare. “Al giro di boa – prosegue l’esperto – per questa ultima settimana di luglio, la tendenza in quota indica una debole flessione del flusso zonale con un isolato minimo che dalla Francia meridionale che potrebbe entrare in dinamica sulla Sardegna in particolare sul settore centro nord della regione con probabili rovesci di pioggia nel pomeriggio che localmente potrebbero assumere carattere di temporale. Tutti, in ogni caso di breve durata”.. (ANSA).