Cantieri autostrade: due chilometri di coda in A12

(ANSA) – GENOVA, 22 LUG – Disagi in A12, tra Lavagna e Rapallo, dove questa mattina ha riaperto con circa mezz’ora di ritardo il tratto chiuso per le ispezioni nelle gallerie. In mattinata si sono registrati due chilometri di coda tra Rapallo e Recco, in direzione Genova. Code in A7, verso Milano, tra Genova Ovest e il bivio A7/A12. In A10, in direzione Ventimiglia, coda tra il bivio A10/A26 e Arenzano. Infine, in A26 in direzione Genova code a tratti tra Ovada e il bivio A26/A10, e coda tra il bivio A26/A10 e Masone. (ANSA).