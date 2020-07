Fondi Lega: Maroni, nessun regalo a Film Commission

(ANSA) – MILANO, 22 LUG – “Non c’e’ stato alcun ‘regalo’ alla Lombardia Film Commission da parte della Regione Lombardia”. Lo scrive su Facebook l’ex governatore lombardo Roberto Maroni a proposito dell’inchiesta su Fondazione Lombardia Film Commission. “Nella seduta del novembre 2015 – ricorda – la giunta regionale deliberò (in modo assolutamente trasparente e regolare, come sempre) l’assegnazione di contributi straordinari agli enti di spettacolo partecipati dalla Regione” e questo “in modo assolutamente trasparente e regolare”. Contributi straordinari andarono alla “Scala, il Piccolo Teatro, la Fondazione Pomeriggi Musicali e la Lfc”. L’inchiesta della procura di Milano sulla presunta vendita ‘gonfiata’ di un immobile per la Lombardia Film Commission, punta a capire perché la Regione, allora guidata da Maroni, ha finanziato con 1 milione di euro l’acquisto di quell’immobile, pagato 800mila euro. (ANSA).