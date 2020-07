(ANSAmed) – SARAJEVO, 22 LUG – Record di contagi da coronavirus in Bosnia Erzegovina, dove nelle ultime ore si sono registrati 324 nuovi casi, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. Come hanno reso noto i responsabili sanitari locali, il totale dei contagi sale così a 9.115. Nelle ultime 24 ore vi sono stati nel Paese altri 5 morti, per un totale di 268 vittime, mentre sono state finora 4.096 le persone guarite dal Covid-19. (ANSAmed).